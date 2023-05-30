$80.06+0.0985.90-0.02

Месси получил предложение из АПЛ

Аргентинский нападающий Лионель Месси может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщил Ole.

Месси получил предложение из АПЛ
© EPA

По информации источника, название конкретного клуба АПЛ, интересующегося аргентинцем, не сообщается. Известно только, что в следующем сезоне эта команда сыграет в еврокубках.

По итогам этого сезона в Английской Премьер-лиге в еврокубки вышли «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл Юнайтед», «Ливерпуль», «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Астон Вилла».

Зарубежные СМИ сообщают, что у Месси на руках есть несколько предложений по продолжению карьеры. Лионель интересен «Интеру Майами» из MLS и «Аль-Хилялю». Клуб из Саудовской Аравии готов предложить форварду самый большой контракт в истории спорта – 1,2 миллиарда евро.

По окончании текущего сезона у Месси истекает контракт с ПСЖ, за который он выступал с 2021 года. Лионель принял решение не продлевать соглашение с французами.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий