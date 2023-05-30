Месси получил предложение из АПЛ

Аргентинский нападающий Лионель Месси может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщил Ole.

По информации источника, название конкретного клуба АПЛ, интересующегося аргентинцем, не сообщается. Известно только, что в следующем сезоне эта команда сыграет в еврокубках.

По итогам этого сезона в Английской Премьер-лиге в еврокубки вышли «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл Юнайтед», «Ливерпуль», «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Астон Вилла».

Зарубежные СМИ сообщают, что у Месси на руках есть несколько предложений по продолжению карьеры. Лионель интересен «Интеру Майами» из MLS и «Аль-Хилялю». Клуб из Саудовской Аравии готов предложить форварду самый большой контракт в истории спорта – 1,2 миллиарда евро.