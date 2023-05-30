Футболист "Спартака" Дуарте рассказал, что не испытывал давления перед переездом в Россию

"Расспрашивал об обстановке в Москве, о том, какая ситуация в стране. Меня заверили, что все в порядке. Мы посоветовались с родными и легко решились на переезд. В сборной мне вообще никто ничего не говорил по этому поводу, никакого давления не испытывал", - сказал Дуарте.