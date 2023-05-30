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Футболист "Спартака" Дуарте рассказал, что не испытывал давления перед переездом в Россию

Парагвайский футболист московского "Спартака" Алексис Дуарте отметил, что не испытывал никакого давления по поводу переезда в Россию. Об этом Дуарте рассказал "Спорт-Экспрессу".

Футболист "Спартака" Дуарте рассказал, что не испытывал давления перед переездом в Россию
© РИА Новости

"Расспрашивал об обстановке в Москве, о том, какая ситуация в стране. Меня заверили, что все в порядке. Мы посоветовались с родными и легко решились на переезд. В сборной мне вообще никто ничего не говорил по этому поводу, никакого давления не испытывал", - сказал Дуарте.

Дуарте перешел из парагвайского клуба "Серро Портеньо" в "Спартак" в январе 2023 года. За красно-белых 23-летний защитник провел семь матчей во всех турнирах.

"Спартак" за тур до окончания чемпионата России занимает третье место в турнирной таблице. Столичная команда на очко отстает от идущего вторым ЦСКА и на очко опережает располагающийся на четвертом месте "Ростов". В заключительном туре красно-белые на выезде сыграют с самарскими "Крыльями Советов", ЦСКА примет "Ростов".

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