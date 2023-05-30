Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком поделился эмоциями от вызова в сборную Бразилии. Форвард отметил, что полон мотивации и счастлив предоставленной возможности представлять свою страну на международном уровне.

«Благодарен за ещё одну возможность представлять мою страну… Супер счастлив и мотивирован», — написал Малком в своих социальных сетях.

Малком вызван в сборную Бразилии на два товарищеских матча, которые пройдут в середине июня на территории Европы. 17 июня «селесао» сыграют с Гвинеей в Барселоне, а 20 июня встретятся с Сенегалом в Лиссабоне. Малком получил вызов в национальную команду впервые за пять лет.