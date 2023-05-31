Тренер «Ариса»: полагаю, мы договоримся с «Фиорентиной» по Кокорину

«Будущее Кокорина? Мы выполнили задачу и уже обсуждаем с руководством клуба подготовку к новому сезону. Хотим Сашу удержать. И он сам хочет. Есть перспективы. Лига чемпионов. Это интересно всем. Полагаю, мы сможем договориться с «Фиорентиной», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».