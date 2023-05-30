$80.06+0.0985.90-0.02

Депутат Свищев считает, что в удалении поздравления Аршавина виноваты провокаторы

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на решение лондонского «Арсенала» удалить поздравление с днем рождения Андрея Аршавина из соцсетей из-за критики украинских болельщиков.

В Госдуме назвали безумным решение «Арсенала» удалить пост с поздравлением Аршавина
© РИА Новости

«Безумию нет границ. Поверьте мне, большинству английских жителей все равно на то, что сейчас происходит. Конечно, везде есть провокаторы. Сейчас они добрались до Англии, до футбола.

Присоединяюсь к поздравлениям Аршавина. Он много сделал и для российского футбола, и для английского. Мы помним его классные матчи. Надеемся, что он будет помогать развитию российского футбола в будущем», — цитирует депутата «Спорт-Экспресс».

29 мая лондонский клуб опубликовал видео с голами Аршавина в ворота «Ливерпуля» в 2009 году в честь его дня рождения. Тогда на стадионе «Энфилд» он оформил покер. Но после того, как украинские болельщики стали высказывать свое негодование, «Арсенал» удалил сообщение.

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 годы, он провел за команду в общей сложности 144 матча и забил 31 мяч.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий