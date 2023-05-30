В Госдуме назвали безумным решение «Арсенала» удалить пост с поздравлением Аршавина

Депутат Свищев считает, что в удалении поздравления Аршавина виноваты провокаторы
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на решение лондонского «Арсенала» удалить поздравление с днем рождения Андрея Аршавина из соцсетей из-за критики украинских болельщиков.
«Безумию нет границ. Поверьте мне, большинству английских жителей все равно на то, что сейчас происходит. Конечно, везде есть провокаторы. Сейчас они добрались до Англии, до футбола.
Присоединяюсь к поздравлениям Аршавина. Он много сделал и для российского футбола, и для английского. Мы помним его классные матчи. Надеемся, что он будет помогать развитию российского футбола в будущем», — цитирует депутата «Спорт-Экспресс».
29 мая лондонский клуб опубликовал видео с голами Аршавина в ворота «Ливерпуля» в 2009 году в честь его дня рождения. Тогда на стадионе «Энфилд» он оформил покер. Но после того, как украинские болельщики стали высказывать свое негодование, «Арсенал» удалил сообщение.
Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 годы, он провел за команду в общей сложности 144 матча и забил 31 мяч.