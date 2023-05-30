«Монако» поздравил Александра Головина с днём рождения

Футбольный клуб «Монако» в своём официальном «твиттере» опубликовал пост, в котором поздравил с днём рождения российского полузащитника команды Александра Головина.

Сегодня, 30 мая, футболисту монегасков и сборной России исполняется 27 лет.

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«Наш полузащитник сегодня празднует свой 27-й день рождения! С днём рождения, Голо!» — гласит поздравление клуба.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл за монегасков 45 матчей во всех турнирах, отметившись в них восемью забитыми мячами и восемью результативными передачами.