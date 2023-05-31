«Пари НН» интересуется нападающим Долговым, которого «Химки» хотят продать за 10-15 млн рублей

Долгов является воспитанником «Локомотива». Он перешел в «Химки» из «Ростова» в 2021 году. В этом сезоне игрок провел 29 матчей, забил 4 мяча и сделал 5 результативных передач. Подмосковный клуб покинет РПЛ по окончании этого сезона.