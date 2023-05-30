Тренер Игнатьев: не сказал бы, что Дзюба играет блестяще

«Локомотив» справедливо переподписал контракт с нападающим Артемом Дзюбой, заявил «Евро Футбол.Ру» бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

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— Недавно «Локомотив» продлил контракты с Артемом Дзюбой и Дмитрием Бариновым. Дзюба — один из лучших форвардов РПЛ с вашей точки зрения?

— Он решает задачи. Я бы не сказал, что он играет блестяще, но всё то, что с него требуется, он выполняет. «Локо» справедливо переподписал с ним контракт, потому что игрок такого функционала крайне необходим.

— А Баринов? Не жалко, что он не уехал в Турцию?

— Наоборот, он крайне нужен команде. Если бы им интересовались команды из Италии или Испании, это было одно. А тут чемпионат Турции и «Бешикташ». Это то же самое, что РПЛ. Пусть он лучше нам доставляет радость своей игрой.

— Так бы он играл в Лиге чемпионов.

— Это было бы хорошо для него, а не для всего чемпионата России. Он выбрал такую судьбу, нам с вами от этого не лучше. Мог бы уехать на Кипр и играть в Лиге чемпионов. А толку?

В ноябре 2022 года Дзюба по обоюдному соглашению сторон расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», за который играл с августа. В феврале нападающий стал игроком «Локомотива». За команду он провел 12 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и пять раз ассистировал партнерам.