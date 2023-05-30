Комментатор Орлов объяснил, почему Аршавин — лучший российский игрок в истории

«Считаю его сильнейшим российским футболистом в истории. Он и в «Арсенале» поиграл, забивал четыре гола «Ливерпулю» и был ключевой фигурой в сборной России на Евро-2008.



Да, Канчельскис несколько сезонов провел у Фергюсона в «МЮ». Аленичев под руководством Моуринью в «Порту» становился победителем Лиги чемпионов. Но Аршавина я все равно ставлю выше — по технике, по пониманию футбола.



Аршавин был более тонким футболистом, типичная «десятка». Воспитанник ленинградского футбола, школы «Смена», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».