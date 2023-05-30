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Комментатор Орлов заявил, что Аршавин был более тонким игроком, чем Канчельскис и Аленичев

Футбольный комментатор Геннадий Орлов считает бывшего нападающего сборной России Андрея Аршавина лучшим футболистом в истории страны.

Комментатор Орлов объяснил, почему Аршавин — лучший российский игрок в истории
© РИА Новости

«Считаю его сильнейшим российским футболистом в истории. Он и в «Арсенале» поиграл, забивал четыре гола «Ливерпулю» и был ключевой фигурой в сборной России на Евро-2008.

Да, Канчельскис несколько сезонов провел у Фергюсона в «МЮ». Аленичев под руководством Моуринью в «Порту» становился победителем Лиги чемпионов. Но Аршавина я все равно ставлю выше — по технике, по пониманию футбола.

Аршавин был более тонким футболистом, типичная «десятка». Воспитанник ленинградского футбола, школы «Смена», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Аршавин известен по выступлениям за петербургский «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и казахстанский «Кайрат».

За сборную России экс-футболист провел 74 матча, забив 17 мячей.

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