Полузащитник «Краснодара» решил уйти из клуба

По информации источника, армянский футболист может рассматривать варианты с переходом в немецкий или итальянский чемпионаты. К Сперцяну проявляют интерес немецкие «Фрайбург» и мёнхенгладбахская «Боруссия» и итальянские «Милан» и «Фиорентина».

22-летний Сперцян сыграл за «Краснодар» 39 матчей в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись в них 14 забитыми мячами и 13 результативными передачами. Контракт полузащитника с «быками» рассчитан до лета 2026 года. Ранее сам Сперцян заявлял, что сконцетрирован на игре за «Краснодар», а тема с его возможным переездом в Европу закрыта.