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Кривохарченко: украинские беженцы не должны видеть российские сборные

Бывший комментатор «Матч ТВ» Сергей Кривохарченко прокомментировал решение ФИФА и УЕФА отстранить российские сборные и клубы от всех турниров. Он поддерживает это решение.

Комментатор Кривохарченко: украинские беженцы не должны видеть российские сборные
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«Отстранение сборной России от международных турниров? Это правильное решение. Даже с человеческой точки зрения: с какой стати украинские спортсмены должны находиться в одном помещении с россиянами и соревноваться с ними?

Украинские беженцы не должны видеть российские сборные, которые где-то там играют в футбол», — заявил Кривохарченко в интервью «НГ».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.

Комментатор Сергей Кривохарченко покинул телеканал «Матч ТВ» 18 марта 2022 года. Сам журналист рассказывал, что является украинцем по линии отца.

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