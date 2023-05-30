Комментатор Кривохарченко: украинские беженцы не должны видеть российские сборные

«Отстранение сборной России от международных турниров? Это правильное решение. Даже с человеческой точки зрения: с какой стати украинские спортсмены должны находиться в одном помещении с россиянами и соревноваться с ними?



Украинские беженцы не должны видеть российские сборные, которые где-то там играют в футбол», — заявил Кривохарченко в интервью «НГ».