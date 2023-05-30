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Экс-агент Семака Ютто: Сергей был великим игроком. Перестали общаться из-за СВО

Футбольный агент Кристоф Ютто, ранее представлявший интересы нынешнего главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Сергея Семака, рассказал, что прекратил общаться с ним из-за начала СВО на Украине.

Агент перестал общаться с тренером "Зенита" Семаком из-за СВО
© Чемпионат.com

«Поддерживаю ли я контакты с Семаком? Я давно не общался с Сергеем, несмотря на большую привязанность и уважение к нему. Конфликт между Россией и Украиной — главная причина этому. Сергей был великим игроком с неординарным складом ума, таким же он и сегодня является тренером. Если увидите его, то передайте ему тёплый привет от меня», — приводит слова Ютто Metaratings.

Ютто занимался переходом Семака из московского ЦСКА во французский «ПСЖ» в 2005 году. Наставник «Зенита» уже стал десятикратным чемпионом России, выиграв титул по пять раз как игрок и как тренер.

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