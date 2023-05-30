Агент перестал общаться с тренером "Зенита" Семаком из-за СВО

«Поддерживаю ли я контакты с Семаком? Я давно не общался с Сергеем, несмотря на большую привязанность и уважение к нему. Конфликт между Россией и Украиной — главная причина этому. Сергей был великим игроком с неординарным складом ума, таким же он и сегодня является тренером. Если увидите его, то передайте ему тёплый привет от меня», — приводит слова Ютто Metaratings.