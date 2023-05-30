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Карпин назвал разумной отмену июньского сбора сборной России по футболу

Отмена июньского тренировочного сбора сборной России по футболу позволит игрокам полноценно подготовиться к новому сезону. Такое мнение ТАСС во вторник высказал главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

Карпин назвал разумной отмену июньского сбора сборной России по футболу
© ТАСС

"В силу объективных сложностей с подбором соперников и невозможности сыграть в удобные даты в июне тренерский штаб сборной России совместно с руководством РФС принял решение отменить сбор команды, - сказал Карпин. - В нынешней ситуации, когда мы не готовимся к официальным матчам и когда у кандидатов в национальную сборную завершился сезон, это решение выглядит разумным. Игроки смогут полноценно подготовиться к новому сезону, а клубы, в свою очередь, не будут менять свои планы в межсезонье".

Во вторник Российский футбольный союз (РФС) сообщил об отмене июньского тренировочного сбора национальной команды, поскольку график потенциальных соперников российской сборной не позволяет провести игры в удобные даты.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины. Сборная России не смогла сыграть в стыковых матчах за выход на чемпионат мира 2022 года и пропускает отборочный турнир чемпионата Европы 2024 года.

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