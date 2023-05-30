«Ювентус» согласился на сделку о признании вины по делу о финансовых махинациях

— Мы с самого начала очень четко сказали, что считаем, что нас наказали несправедливо, что наказание было несоразмерным, что мы начали суд по обвинению в нарушении одной статьи, а завершили его решением по совершенно другой. Но теперь это вопрос прошлого и мы сосредоточены на том, что происходит на футбольном поле, — заявил директор туринского клуба Франческо Кальво.