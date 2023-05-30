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«Ювентус» согласился заключить сделку о признании вины по делу о финансовых махинациях — СМИ

«Ювентус» согласился на сделку о признании вины по делу о «маневре заработной платы», сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Ювентус» согласился на сделку о признании вины по делу о финансовых махинациях
© Матч ТВ

Туринский клуб отказался подавать апелляцию на решение лишить команду десяти очков. Новые руководители «бьянконери» хотят закрыть все судебные вопросы и перейти к полноценной перестройке команды.

— Мы с самого начала очень четко сказали, что считаем, что нас наказали несправедливо, что наказание было несоразмерным, что мы начали суд по обвинению в нарушении одной статьи, а завершили его решением по совершенно другой. Но теперь это вопрос прошлого и мы сосредоточены на том, что происходит на футбольном поле, — заявил директор туринского клуба Франческо Кальво.

«Ювентус» лишили 10 очков в турнирной таблице из за финансовых махинаций предыдущего руководства клуба. Туринский клуб потерял шансы на попадание в Лигу чемпионов, в которой неизменно участвовал с сезона 2012/13.

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