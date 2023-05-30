Чемпион мира Павар принял решение покинуть «Баварию»

Французский защитник Бенжамен Павар принял решение покинуть «Баварию», сообщает 90min со ссылкой на Sport Bild.

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По информации издания, Павар уже сообщил руководству мюнхенского клуба о своем уходе. Отмечается, что футболист «хочет попробовать себя на новом месте и стать чемпионом в другой стране».

Павар защищает цвета «Баварии» с июля 2019 года, в прошедшем сезоне 27 летний игрок провел 43 матча, забил семь мячей и сделал одну результативную передачу. Павар — четырехкратный чемпион Германии, обладатель Кубка страны и двукратный победитель Суперкубка Германии.