Тренер Семин назвал лучшего тренера РПЛ в сезоне

«На первое место поставил бы Сергея Семака, вторым — Владимира Федотова, третьим — Валерия Карпина. Это топ-3 тренера РПЛ. Почему они? Потому что их клубы в турнирной таблице на ведущих позициях», — цитирует Семина РИА Новости.

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году, а с 2013-го по 2016-й работал в тренерском штабе. Под его руководством петербуржцы пять раз выигрывали чемпионат России, один раз Кубок и трижды Суперкубок страны. Дважды Семак признавался лучшим тренером года.