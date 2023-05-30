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В Федерации футбола Кот-д'Ивуара заявили, что матч с Россией в этом году невозможен

Президент Федерации футбола Кот-д'Ивуара Идрисс Диалло рассказал о переговорах с Российским футбольным союзом (РФС) относительно возможного товарищеского матча с командой Валерия Карпина.

Кот-д'Ивуар отказался играть с Россией
© РИА «Новости»

23 мая стало известно о срыве игры со сборной Камеруна. Встреча должна была пройти в Москве 15 июня.

«Мы сотрудничаем и общаемся с РФС, однако матч между нашей сборной и командой России в этом году невозможен — все игры у нас запланированы. Посмотрим, что будет в будущем. Мы открыты к диалогу», — цитирует Диалло Sport24.

Ранее сообщалось, что следующий сбор национальной команды России пройдет осенью.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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