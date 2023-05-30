Аршавин отреагировал на удалённое «Арсеналом» поздравление после критики болельщиков

«Если бы мне с утра не позвонили, то даже не узнал бы о поздравлении. Если бы мне во второй раз вечером не позвонили, то и о том, что удалили, тоже не узнал бы.



Реакция соцсетей сборной? Очевидная реакция», — передаёт слова Аршавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.