Кержаков: победа над «Спартаком» не приносит такого кайфа, как просто лечь и пить пивас

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков сравнил эмоции от победы над московским «Спартаком» с распитием пива. Вратарь отметил, что от того, чтобы просто лечь и наслаждаться алкогольным напитком он получает больше кайфа, чем от победы над принципиальным соперником, которая вызывает у него удовлетворение.

«В таком матче, как со «Спартаком», особое удовольствие выигрывать. Но не то, что кайфовать, лечь там, пивас пить. Просто удовлетворение от проделанной работы. Есть небольшое опустошение, всё-таки эмоции все выплеснуты. А эмоции важнее всяких медалек и кубков. Их ты повесишь, положишь, а вспоминать ты будешь эмоции, тот путь, который ты проделал», — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале РПЛ.