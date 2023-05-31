РФС объявил судей заключительного тура РПЛ

Все матчи предстоящего игрового уикенда будут сыграны в одно время — 3 июня в 17:00 мск.

«Зенит» в 29 матчах набрал 67 очков и ещё за четыре тура до конца сезона гарантировал себе чемпионство. Второе место занимает ЦСКА (55). Третьим идёт «Спартак» (54), опережающий «Ростов» (53) в борьбе за бронзовые медали.