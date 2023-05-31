РФС объявил судей заключительного тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) объявил имена судей, назначенных на матчи заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги.
Все матчи предстоящего игрового уикенда будут сыграны в одно время — 3 июня в 17:00 мск.
3 июня (суббота)
- «Локомотив» – «Торпедо»: главный арбитр – Сергей Чебан, помощники – Валерий Данченко и Константин Шаламберидзе;
- ЦСКА – «Ростов»: главный арбитр – Павел Кукуян, помощники – Алексей Стипиди и Андрей Гурбанов;
- «Оренбург» – «Динамо»: главный арбитр – Сергей Иванов, помощники – Игорь Демешко и Варанцо Петросян;
- «Урал» – «Сочи»: главный арбитр – Владислав Москалёв, помощники – Максим Гаврилин и Наиль Сейфетдинов.
- «Крылья Советов» – «Спартак»: главный арбитр – Алексей Амелин, помощники – Егор Болховитин и Кирилл Большаков;
- «Ахмат» – «Краснодар»: главный арбитр – Рафаэль Шафеев, помощники – Дмитрий Мосякин и Валентин Мурашов;
- «Зенит» – «Факел»: главный арбитр – Артём Чистяков, помощники – Андрей Образко и Рутам Мухтаров.
- «Пари Нижний Новгород» — «Химки»: главный арбитр – Василий Казарцев, помощники – Рашид Абусуев и Алексей Воронцов.
«Зенит» в 29 матчах набрал 67 очков и ещё за четыре тура до конца сезона гарантировал себе чемпионство. Второе место занимает ЦСКА (55). Третьим идёт «Спартак» (54), опережающий «Ростов» (53) в борьбе за бронзовые медали.
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