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Павел Кукуян назначен на матч ЦСКА — «Ростов» в заключительном туре РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) объявил имена судей, назначенных на матчи заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги.

РФС объявил судей заключительного тура РПЛ
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Все матчи предстоящего игрового уикенда будут сыграны в одно время — 3 июня в 17:00 мск.

3 июня (суббота)

«Зенит» в 29 матчах набрал 67 очков и ещё за четыре тура до конца сезона гарантировал себе чемпионство. Второе место занимает ЦСКА (55). Третьим идёт «Спартак» (54), опережающий «Ростов» (53) в борьбе за бронзовые медали.

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