Российский футболист раскрыл зарплаты в чемпионате Крыма

«Может кого-то удивлю, но чемпионат Крыма прогрессирует. Потому что многие с материка едут туда. Да и платят там больше, чем во Второй лиге. Сколько? В «Коломне» получал МРОТ – 13 тысяч рублей, а в «Севастополе» – 55–60 тысяч», — сообщил Короев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Кринским.