$80.69+0.6386.51+0.61

Российский футболист Короев раскрыл зарплаты в чемпионате Крыма

Экс-футболист ЦСКА Алан Короев рассказал, что в чемпионате Крыма игроки могут заработать больше, чем во Второй лиге.

Российский футболист раскрыл зарплаты в чемпионате Крыма
© РИА Новости

«Может кого-то удивлю, но чемпионат Крыма прогрессирует. Потому что многие с материка едут туда. Да и платят там больше, чем во Второй лиге. Сколько? В «Коломне» получал МРОТ – 13 тысяч рублей, а в «Севастополе» – 55–60 тысяч», — сообщил Короев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Кринским.

В чемпионате Крыма Алан Короев, являющийся воспитанником ЦСКА, выступал за «Севастополь» и «Океан» (Керчь).

Сейчас российский игрок представляет «Уттару» из чемпионата республики Бангладеш. Также Короев играл за киргизский клуб «Баткен» и некоторое время провёл в академии «Краснодара».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий