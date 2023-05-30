Тренер Балахнин об отмене июньского сбора: «С такого начинаются развалы»

«Отрицательно отношусь к этому. С такого начинаются развалы» — Сергей Балахнин об отмене июньского сбора сборной России
Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин в разговоре с «Матч ТВ» раскритиковал решение отменить июньский сбор национальной команды.
Ранее в РФС сообщили «Матч ТВ», что следующий сбор команды Валерия Карпина пройдет осенью. Такое решение было принято после консультаций с тренерским штабом сборной России и клубами, делегирующими в национальную команду наибольшее количество игроков.
— Я отрицательно отношусь к этому решению. Считаю, что с такого начинаются развалы. Одной из причин называется, что не было спарринга. Но надо обратить внимание на то, что сбор национальной команды практически никогда не принимался клубами с воодушевлением. Для них это никогда не бывает хорошо.
Но все таки надо разделять понятия. У нас есть сборная, и она приоритетна. Ее надо сохранять. Это национальная команда, она должна существовать, ее должны видеть. Не знаю, в каком виде. Возможно, надо что то изменить, но сбор должен быть, на мой взгляд.
Ничего хорошего в решении РФС не вижу. Да, наблюдаю отзывы, что оно целесообразно. Ну какая целесообразность может быть в том, что сборная не собирается? Дать возможность подготовиться клубам РПЛ к новому сезону? Это причина, что ли? Сборная собиралась всегда — и во время сезона, и на предсезонке. И это всегда мешало клубам в подготовке, — сказал Балахнин «Матч ТВ».
В марте сборная России провела товарищеские матчи против команд Ирана (1:1) и Ирака (2:0).
В апреле Российский футбольный союз (РФС) отказался от участия в турнире Футбольной ассоциации центральной Азии (CAFA) из за «большой нагрузки на игроков».
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«Отрицательно отношусь к этому. С такого начинаются развалы» — Сергей Балахнин об отмене июньского сбора сборной России
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