Баста выступит на суперфинале Кубка России по футболу
Рэп исполнитель Баста выступит на суперфинале ФОНБЕТ Кубка России по футболу, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Решающий матч турнира между «Краснодаром» и московским ЦСКА пройдет 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве.
— Болельщиков ждёт большая развлекательная программа, а после игры на поле появится Баста с песнями «Моя игра» и «Сансара», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что перед суперфиналом гимн РФ исполнит певица Полина Гагарина.