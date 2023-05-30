Аршавин: ЦСКА — фаворит в борьбе за второе место в РПЛ

«ЦСКА — фаворит в борьбе за второе место в РПЛ. Они будут играть дома с «Ростовом» и, как мне кажется, должны победить и занять второе место», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.