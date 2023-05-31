Стала известна причина инсульта у ветерана «Спартака» Гаврилова

Ветеран московского «Спартака» Юрий Гаврилов перенес инсульт в результате закупорки артерии в области шеи, в реанимации он проведет еще пару дней.
«У него случился инсульт, пока он находится в реанимации. В артерии в области шеи отвалилась бляшка, которая на 60% перекрыла подачу крови.
Думаю, что все будет нормально, но еще пару дней он останется в реанимации», — передает слова сына бывшего футболиста «Спартака» Василия Гаврилова ТАСС.
О госпитализации ветерана московской команды стало известно 30 мая.
Гаврилов выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год. В составе красно-белых он дважды становился чемпионом СССР, в 1983 году он стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР. В составе сборной СССР Гаврилов стал бронзовым призером Олимпиады.
В 2001 году Гаврилов тренировал сборную Демократической Республики Конго.