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Сын Гаврилова назвал причину инсульта у ветерана "Спартака"

Ветеран московского «Спартака» Юрий Гаврилов перенес инсульт в результате закупорки артерии в области шеи, в реанимации он проведет еще пару дней.

Стала известна причина инсульта у ветерана «Спартака» Гаврилова
© РИА Новости

«У него случился инсульт, пока он находится в реанимации. В артерии в области шеи отвалилась бляшка, которая на 60% перекрыла подачу крови.

Думаю, что все будет нормально, но еще пару дней он останется в реанимации», — передает слова сына бывшего футболиста «Спартака» Василия Гаврилова ТАСС.

О госпитализации ветерана московской команды стало известно 30 мая.

Гаврилов выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год. В составе красно-белых он дважды становился чемпионом СССР, в 1983 году он стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР. В составе сборной СССР Гаврилов стал бронзовым призером Олимпиады.

В 2001 году Гаврилов тренировал сборную Демократической Республики Конго.

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