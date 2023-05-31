Стала известна причина инсульта у ветерана «Спартака» Гаврилова

«У него случился инсульт, пока он находится в реанимации. В артерии в области шеи отвалилась бляшка, которая на 60% перекрыла подачу крови.



Думаю, что все будет нормально, но еще пару дней он останется в реанимации», — передает слова сына бывшего футболиста «Спартака» Василия Гаврилова ТАСС.