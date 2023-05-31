Тренер «Зенита» отреагировал на сообщения о возможном уходе Чистякова в «Локомотив»

«Чем ближе трансферное окно, тем больше будет слухов. Иногда мы всем тренерским штабом смеемся от того, что появляется. Большинство этих слухов не имеет ничего общего с реалиями. Львиная доля этой информации не имеет под собой абсолютно никакого основания», — передает слова Семака «Спорт-Экспресс».

30 мая в СМИ появилась информация о том, что Чистяковым интересуются несколько московских клубов, а один из них — «Локомотив» — уже сделал серьезное предложение футболисту о переходе. При этом агент защитника заявил, что ему ничего неизвестно об интересе к его клиенту со стороны других команд.