Аршавин высказался о перспективах сборной России
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал «Матч ТВ», как он видит перспективы сборной России в нынешней ситуации.
Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от международных соревнований.
— Как вы видите будущее сборной России? В УЕФА мы пока не можем вернуться, а в Азию на данный момент не хотим переходить сами. Что делать?
— По возможности играть и жить от сбора к сбору. Находить соперников по возможности — и играть. Если этого не будет, значит не играть. Но сейчас никто не скажет, как все будет, когда будет и вообще будет ли. Поэтому надо жить от сбора к сбору. Это мое мнение, — сказал Аршавин «Матч ТВ».
Аршавин выступал за «Зенит», лондонский «Арсенал» и сборную России.