Аршавин высказался о перспективах сборной России

— Как вы видите будущее сборной России? В УЕФА мы пока не можем вернуться, а в Азию на данный момент не хотим переходить сами. Что делать?

— По возможности играть и жить от сбора к сбору. Находить соперников по возможности — и играть. Если этого не будет, значит не играть. Но сейчас никто не скажет, как все будет, когда будет и вообще будет ли. Поэтому надо жить от сбора к сбору. Это мое мнение, — сказал Аршавин «Матч ТВ».