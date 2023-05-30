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Аршавин высказался о перспективах сборной России

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал «Матч ТВ», как он видит перспективы сборной России в нынешней ситуации.

Аршавин высказался о перспективах сборной России
© © Денис Бушковский / Матч ТВ

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от международных соревнований.

— Как вы видите будущее сборной России? В УЕФА мы пока не можем вернуться, а в Азию на данный момент не хотим переходить сами. Что делать?

— По возможности играть и жить от сбора к сбору. Находить соперников по возможности — и играть. Если этого не будет, значит не играть. Но сейчас никто не скажет, как все будет, когда будет и вообще будет ли. Поэтому надо жить от сбора к сбору. Это мое мнение, — сказал Аршавин «Матч ТВ».

Аршавин выступал за «Зенит», лондонский «Арсенал» и сборную России.

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