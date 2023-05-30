Промес обвинен в контрабанде 1,3 т наркотиков

Прокуратура Нидерландов предъявила нападающему московского «Спартака» Квинси Промесу обвинение в контрабанде кокаина. Об этом сообщает Het Parool.

По данным газеты, Промеса подозревают в причастности к контрабанде кокаина общим весом в 1370 килограмм. Данные вещества перехватили в порту Антверпена в январе 2020 года.

Тогда футболист также проходил по делу о причастности к вооруженному нападению и нанесению ножевых ранений.

Отмечалось, что Промес ударил ножом своего двоюродного брата.

Слушания по обоим делам пройдут в Амстердаме 5 июня. Адвокат футболиста Роберт Малевич отказался комментировать обвинения до заседания суда.