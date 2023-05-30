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«Локомотив» может приобрести защитника «Зенита» Чистякова

Футболист почти не попадает в состав петербуржцев.

«Локомотив» может приобрести защитника «Зенита» Чистякова
© Championat.com

Московский «Локомотив» рассматривает возможность трансфера центрального защитника санкт-петербургского «Зенита» Дмитрия Чистякова, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Отмечается, что железнодорожники готовы заплатить за 29-летнего футболиста от € 3,5 до 4 млн. По данным источника, в ближайшее время состоится заседание комитета «Локомотива» по трансферам, на котором будет решён вопрос о начале переговоров с «Зенитом».

Чистяков выступает за «Зенит» с 2020 года. В нынешнем сезоне защитник провёл в составе петербургского клуба 22 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. В Российской Премьер-Лиге (РПЛ) он сыграл 14 матчей.

Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 2,5 млн.

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