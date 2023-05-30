Губерниев – о Промесе: я против, чтобы такие люди играли в нашем чемпионате!

- Нужно дождаться решения суда. Если его обвинят, то будет странно, если он продолжит играть за "Спартак" . И с этой точки зрения абсолютно правы те, кто не дал ему российское гражданство. Каким бы он ни был хорошим футболистом, но шлейф чудовищный. Я против, чтобы такие люди играли в нашем чемпионате! – приводит мнение Губерниева Sport24.

Сегодня в голландских СМИ появились сведения о том, что вингер "Спартака" Квинси Промес будет проходить обвиняемым по делу о контрабанде наркотических средств. Местная прокуратура уже предъявила спартаковцу обвинения. Примечательно, что это не первое уголовное дело голландца. Квинси также судят по делу о нанесении ножевых ранений родственникам. В этом сезоне Промес один из лучших игроков российского первенства. В майке "Спартака" футболист провел 36 поединков во всех турнирах. В них он сумел отметиться 25 голами. Также в активе Квинси 10 голевых пасов. Трудовое соглашение голландца со столичным коллективом рассчитано до конца июня 2024 года. "Спартак" за 1 тур до конца РПЛ ведет борьбу за серебро. В этот уик-энд москвичи сыграют с "Крыльями Советов".