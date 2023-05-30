США разгромили Новую Зеландию и вышли в четвертьфинал молодежного ЧМ

Завершился первый матч 1/8 финала чемпионата мира среди игроков до 20 лет, в котором встречались сборные США и Новой Зеландии. Игра проходила на стадионе «Мальвинас Аргентинас». Американцы одержали победу с разгромным счётом 4:0 и вышли в четвертьфинал турнира.

На 14-й минуте Оуэн Волфф вывел США вперёд. На 61-й минуте Кейд Кауэлл удвоил преимущество команды. На 75-й минуте Джастин Че довёл счёт до разгромного, на 85-й минуте Рокас Пукштас забил четвёртый гол.