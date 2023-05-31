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«Аль-Иттихад» ждёт ответа от Бензема, которому предложили € 100 млн за сезон — источник

«Аль-Иттихад» ожидает окончательного ответа от нападающего «Реала» Карима Бензема. Саудовский клуб предложил французу контракт с зарплатой € 100 млн за сезон плюс бонусы, информирует инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

«Аль-Иттихад» ждёт ответа от Бензема, которому предложили € 100 млн за сезон
© Чемпионат.com

Согласно сведениям источника, «Реал» ожидает, что в скором времени Бензема примет решение по поводу своего будущего и внесёт какую-то определённость.

Бензема выступает за «Королевский клуб» с 2009 года. В текущем сезоне чемпионата Испании он провёл 23 матча, в которых забил 18 голов и отдал три голевые передачи. Также Карим добрался с мадридским «Реалом» до полуфинала Лиги чемпионов, где «сливочные» уступили «Манчестер Сити». В ЛЧ француз забил четыре мяча в десяти играх.

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