Сборная Узбекистана не смогла выйти в четвертьфинал молодёжного ЧМ

Определились первые четвертьфиналисты молодёжного чемпионата мира до 20 лет, который проходит в Аргентине. Сборная Узбекистана в 1/8 финала уступила Израилю со счётом 0:1. Единственный гол в компенсированное ко второму тайму время забил Анан Халаили.

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Узбекистан занял второе место в группе с Аргентиной, Новой Зеландией и Гватемалой.

В другом матче 1/8 финала США разгромили Новую Зеландию со счётом 4:0.

Действующим победителем турнира является сборная Украины, которая не смогла пройти отбор

Полуфиналы намечены на 8 июня, а матч за третье место и финал состоятся 11 июня.