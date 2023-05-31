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Неймар отклонил предложение из Саудовской Аравии на сумму €400 млн — СМИ

Нападающий «Пари Сен Жермен» Неймар отказался от многомиллионного предложения от клуба из Саудовской Аравии, сообщает Foot Mercato.

Неймар отклонил многомиллионное предложение Саудовской Аравии
© globallookpress.com

По данным издания, одна из команд саудовской лиги сделала бразильцу предложение в размере 400 миллионов евро, но футболист его отклонил. Подробности возможного контракта не называются.

В материале говорится, что к 31 летнему форварду сохраняет интерес «Манчестер Юнайтед». Сам игрок также рассматривает вариант перехода в английскую команду.

Действующий контракт Неймара с парижским клубом рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне он провел за «ПСЖ» 29 матчей, забил 18 мячей и сделал 17 результативных передач. Форвард пропускает остаток сезона из за травмы лодыжки.

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