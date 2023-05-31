Неймар отклонил многомиллионное предложение Саудовской Аравии

Нападающий «Пари Сен Жермен» Неймар отказался от многомиллионного предложения от клуба из Саудовской Аравии, сообщает Foot Mercato.

По данным издания, одна из команд саудовской лиги сделала бразильцу предложение в размере 400 миллионов евро, но футболист его отклонил. Подробности возможного контракта не называются.

В материале говорится, что к 31 летнему форварду сохраняет интерес «Манчестер Юнайтед». Сам игрок также рассматривает вариант перехода в английскую команду.