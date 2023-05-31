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Наставник "Манчестер Сити" Гвардиола признан лучшим тренером сезона чемпионата Англии

Наставник чемпиона Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером сезона-2022/23 чемпионата Англии, сообщает официальный сайт АПЛ. 20 мая подопечные Гвардиолы досрочно стали чемпионами Английской премьер-лиги.

Наставник "Манчестер Сити" Гвардиола признан лучшим тренером сезона чемпионата Англии
© Газета.Ru

Для "горожан" эта победа в чемпионате стала девятой в истории и третьей подряд. Для Гвардиолы этот трофей стал 33-м в карьере. Всего в качестве наставника английского клуба он выиграл 12 титулов — пять чемпионских званий, четыре Кубка Английской лиги, два Суперкубка и Кубок Англии.

Гвардиолу в четвертый раз признали лучшим тренером сезона в Англии. Ранее он получал эту награду в 2018, 2019 и 2021 годах. Возглавляя "Барселону" в период с 2008 по 2012 года, он стал обладателем 14 трофеев, а во времена работы в мюнхенской "Баварии" выиграл семь турниров.

Ранее капитан московского "Спартака" Георгий Джикия рассказал, кому он отдает предпочтение в финале Лиги чемпионов, в котором сыграют итальянский "Интер" и английский "Манчестер Сити". Решающий матч Лиги чемпионов пройдет 10 июня в Стамбуле.

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