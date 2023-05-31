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Дзюба заявил, что после завершения карьеры не станет депутатом или президентом РФС

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что не видит себя в будущем в качестве депутата Государственной думы Российской Федерации или президента Российского футбольного союза (РФС).

Дзюба рассказал, кем планирует стать после завершения карьеры
© РИА Новости

«После завершения карьеры я вряд ли пойду работать в Госдуму, мне это не особо интересно. В президенты РФС тоже не пойду, вряд ли. Скорее всего, моя жизнь будет связана с футбольной деятельностью — это более вероятно», — передает слова Дзюбы «РБ Спорт».

Дзюба покинул «Зенит» по окончании прошлого сезона, после чего подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». Проведя за рубежом несколько месяцев, форвард разорвал контракт с командой. В феврале на правах свободного агента он заключил соглашение с московским «Локомотивом». На днях стало известно, что футболист продлил договор с железнодорожниками до 2024 года.

После возвращения в Российскую премьер-лигу (РПЛ) Дзюба отметился восьмью забитыми мячами и пятью результативными передачами в десяти матчах. Он является лучшим бомбардиром «Локомотива» в текущем сезоне.

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