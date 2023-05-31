Дзюба рассказал, кем планирует стать после завершения карьеры

«После завершения карьеры я вряд ли пойду работать в Госдуму, мне это не особо интересно. В президенты РФС тоже не пойду, вряд ли. Скорее всего, моя жизнь будет связана с футбольной деятельностью — это более вероятно», — передает слова Дзюбы «РБ Спорт».