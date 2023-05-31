$80.69+0.6386.51+0.61

Экс-игрок сборной России Канчельскис заявил, что шансы ЦСКА на серебро РПЛ выше "Спартака"

Бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил шансы московских ЦСКА и «Спартака» занять второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Канчельскис сравнил шансы ЦСКА и «Спартака» на второе место в РПЛ
© РИА Новости

«ЦСКА, конечно, сейчас в лучшей форме. У него больше шансов занять второе место, «Спартак» вообще может опуститься на четвертую строчку. Тем более, на «Спартак» не надо будет настраиваться «Крыльям Советов». Для них это будет принципиальная игра», — передает слова Канчельскиса «Евро-Футбол.Ру».

За тур до конца сезона-2022/23 РПЛ ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Владимира Федотова одержали в 29 матчах 16 побед, семь раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений, набрав 55 очков.

Спартаковцы, идущие третьими, имеют на своем счету 54 очка. Лидером таблицы Российской премьер-лиги является петербургский «Зенит» (67), гарантировавший себе чемпионский титул еще в 26-м туре, обыграв на своем поле «Спартак» со счетом 3:2.

В 30-м туре «Спартак» сыграет на выезде с самарскими «Крыльями Советов», а армейцы — дома с «Ростовом» (53), располагающимся в таблице на четвертой строчке.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий