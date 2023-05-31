Канчельскис сравнил шансы ЦСКА и «Спартака» на второе место в РПЛ

«ЦСКА, конечно, сейчас в лучшей форме. У него больше шансов занять второе место, «Спартак» вообще может опуститься на четвертую строчку. Тем более, на «Спартак» не надо будет настраиваться «Крыльям Советов». Для них это будет принципиальная игра», — передает слова Канчельскиса «Евро-Футбол.Ру».