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Аршавин поделился мнением об Александре Мостовом

Заместитель генерального директора «Зенита», бывший капитан сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о легенде российского футбола Александре Мостовом. Они вместе будут проходить обучение на тренера по спецпрограмме «А-УЕФА + B-УЕФА для профессиональных футболистов».

Аршавин: «Не знаю, почему Мостовой из легенды превратился в мем»
© Betassist

«Я буду учиться на тренера вместе с Мостовым? И ведь не только с ним. Там у нас подобралась звёздная бригада.

Не знаю, почему Мостовой из легенды превратился в мем. Александр добродушный, веселый парень. Он говорит то, что считает нужным. Он ещё и старше меня. Я точно не соревнуюсь с ним, кто больше из нас легенда. Кто как хочет, тот пусть так и считает. Я рад, что он будет учиться вместе с нами», — приводит слова Аршавина «Спорт-экспресс».

Одним из ключевых критериев для поступления на курс «А-УЕФА + B-УЕФА для профессиональных футболистов» являются достижения поступающих во время карьеры футболиста. Необходимо, чтобы каждый поступающий провёл не менее 300 матчей на высшем уровне или 20 матчей за национальную команду. Также кандидат должен завершить профессиональную игровую карьеру на момент поступления.

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