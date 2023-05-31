Аршавин: «Не знаю, почему Мостовой из легенды превратился в мем»

«Я буду учиться на тренера вместе с Мостовым? И ведь не только с ним. Там у нас подобралась звёздная бригада.



Не знаю, почему Мостовой из легенды превратился в мем. Александр добродушный, веселый парень. Он говорит то, что считает нужным. Он ещё и старше меня. Я точно не соревнуюсь с ним, кто больше из нас легенда. Кто как хочет, тот пусть так и считает. Я рад, что он будет учиться вместе с нами», — приводит слова Аршавина «Спорт-экспресс».