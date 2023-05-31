Защитник «Спартака» Дуарте назвал место, испугавшее его в Москве

«Очень испугался, если честно. Был шокирован тем, как глубоко под землю нужно спускаться на эскалаторе... Как такое возможно? Но мне было очень интересно, что это такое. Из любопытства спустился. До центра, правда, не доезжал. Слышал, что там очень красивые станции», — сказал Дуарте в интервью «Спорт-Экспрессу».