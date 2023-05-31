Спортивный директор «Локомотива» оценил шансы Баринова уехать в Европу

«Мы открыты для всех предложений. У «Локомотива» есть совет директоров, трансферный комитет и главный тренер. Подобные вещи всегда обсуждаются. Но, безусловно, мы хотели бы сохранить всех лучших у себя», — приводит слова Ульянова Sport24.