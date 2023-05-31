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Спортивный директор «Локомотива» оценил шансы Баринова уехать в Европу

Спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что капитан и полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов всё ещё может перейти в заграничный клуб. Для этого в «Локо» должно поступить достойное предложение.

Спортивный директор «Локомотива» оценил шансы Баринова уехать в Европу
© Betassist

«Мы открыты для всех предложений. У «Локомотива» есть совет директоров, трансферный комитет и главный тренер. Подобные вещи всегда обсуждаются. Но, безусловно, мы хотели бы сохранить всех лучших у себя», — приводит слова Ульянова Sport24.

Дмитрий Баринов является воспитанником подмосковной академии «Мастер-Сатурн». В структуру «Локомотива» россиянин перешёл в 2012 году в 16-летнем возрасте. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Баринова в € 8 млн.

Зимой 2023 года активный интерес к трансферу российского полузащитника проявлял «Бешикташ». Однако турецкий клуб не сумел договорится с «Локомотивом» о сумме выкупа контракта Баринова.

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