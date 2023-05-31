Месси, Неймар и Мбаппе представили новую форму ПСЖ

«Эта футболка по-новому интерпретирует форму, которую носили парижские футболисты в начале 2000-х годов, и отражает сущность «Пари Сен-Жермен» благодаря эффектному дизайну. Красные и белые полосы, символы клуба, постепенно сливаются в динамичный синий цвет, как свет в парижском горизонте.



Также выделяется трехцветный флаг. Он подчёркивает гордость «Пари Сен-Жермен», самого успешного клуба Франции, распространяющего французский колорит далеко за пределы столицы и страстно сияющего по всему миру», — написано в заявлении клуба.