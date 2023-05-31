Булыкин: «Крылья» удивили плохой игрой и действиями руководства

«После зимнего перерыва «Крылья Советов» выступают так, что они — первые претенденты на попадание в зону стыковых матчей. Клуб очень удивил плохой игрой и действиями руководства. Генеральный директор просто сдался и ушёл от проблем — это не красит ни клуб, ни футбол. Но больше всего меня удивляет безголевая серия Писарского. А ведь он был одним из лучших бомбардиров в первом круге чемпионата.



У «Пари НН» прекрасный стадион и губернатор, который заботится о футболе. Будет жалко, если они вылетят в ФНЛ. «Факел» бился со всеми лидерами на равных и показывал хорошую игру. Мне кажется, по игре можно симпатизировать именно ему, хоть у клуба и есть проблемы со стадионом. Конечно, вылет команды в ФНЛ должен определяться по спортивному принципу. Главное, чтобы не возникло никакой коррупционной составляющей.



Обычно клубы РПЛ выигрывают стыковые матчи: они явно сильнее, опытнее и являются фаворитами. Если команды хорошо настроятся, то точно останутся в РПЛ. Поэтому «Крылья Советов», «Факел» и «Пари НН» могут вообще не вылететь», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.