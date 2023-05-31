Семак: многим клубам стоит брать пример с «Зенита», чтобы посещаемость была выше

«После матча с «Факелом» будет дискотека, какая у меня роль? Что касается моей роли на дискотеке — статист. С тех времён больше занимаюсь наблюдением и контролем за ситуацией. Должен же кто-то быть на страже. Что касается самих дискотек, у каждого может быть своё понимание, кому и что нравится. Мне нравятся многие разновидности танцев — приятно смотреть и наблюдать. По поводу дискотеки на футбольном поле — будет не только дискотека, но и сюрприз, подарок клуба нашим болельщикам, который им понравится. Раскрывать подробности, наверное, не могу.