«Зенит» продлил контракт с Кержаковым

«Зенит» продлил контракт с голкипером Михаилом Кержаковым на неделю, сообщил «Матч ТВ».

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Контракт Кержакова с «Зенитом» закончился 31 мая, однако 3 июня петербуржцы должны сыграть домашний матч с «Факелом» в рамках 30-го тура РПЛ. Потому клуб заключил данное соглашение. Игра пройдет 3 июня и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Зенит» начал сезон с Одоевским в качестве основного вратаря. Однако по ходу сезона он получил травму, и ворота занял Кержаков. В 27 матчах он пропустил 17 голов. 14 игр 36-летний вратарь отыграл на ноль.

Кержаков завоевал 13-й трофей в карьере. В его активе шесть побед в чемпионате России, два Кубка России и пять Суперкубков России.