Семак рассказал о планах «Зенита» на межсезонье

«Отпуск будет небольшой. После 20 июня соберемся для прохождения медосмотра. С 23 июня начнем тренироваться на нашей базе. С 1 по 9 июля запланирован турнир. Позже будет более конкретная информация. 15 июля Суперкубок России. Перерыв не очень большой — с момента финала Кубка России до Суперкубка чуть больше месяца» - передает слова Семака корреспондент «Спорт День за Днем» Максим СУТЧЕНКО.