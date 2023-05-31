$80.69+0.6386.51+0.61

Семак рассказал о планах «Зенита» на межсезонье

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о планах питерской команды на межсезонье

Семак рассказал о планах «Зенита» на межсезонье
© Спорт день за днем

«Отпуск будет небольшой. После 20 июня соберемся для прохождения медосмотра. С 23 июня начнем тренироваться на нашей базе. С 1 по 9 июля запланирован турнир. Позже будет более конкретная информация. 15 июля Суперкубок России. Перерыв не очень большой — с момента финала Кубка России до Суперкубка чуть больше месяца» - передает слова Семака корреспондент «Спорт День за Днем» Максим СУТЧЕНКО.

Также Семак добавил, что футболисты получат две недели отдыха, а потом начнут подготовку к новому сезону.

В Июле в Санкт-Петербурге запланирован турнир. В нем примут участие «Зенит», «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи». Информацию подтвердил гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев.

Суперкубок России пройдет 15 июля на стадионе «Ак Барс Арене» (Казань). Соперник «Зенита» определится 11 июня в суперфинале Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром».

В нынешнем сезоне «Зенит» оформил досрочное чемпионство, обыграв в 26-ом туре «Спартак» со счетом 3:2. Это чемпионство стало пятым подряд и десятым в истории клуба. По итогу сезона «Зенит» нанес на эмблему вторую звезду.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий