Семак рассказал о планах «Зенита» на межсезонье
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о планах питерской команды на межсезонье
«Отпуск будет небольшой. После 20 июня соберемся для прохождения медосмотра. С 23 июня начнем тренироваться на нашей базе. С 1 по 9 июля запланирован турнир. Позже будет более конкретная информация. 15 июля Суперкубок России. Перерыв не очень большой — с момента финала Кубка России до Суперкубка чуть больше месяца» - передает слова Семака корреспондент «Спорт День за Днем» Максим СУТЧЕНКО.
Также Семак добавил, что футболисты получат две недели отдыха, а потом начнут подготовку к новому сезону.
В Июле в Санкт-Петербурге запланирован турнир. В нем примут участие «Зенит», «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи». Информацию подтвердил гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев.
Суперкубок России пройдет 15 июля на стадионе «Ак Барс Арене» (Казань). Соперник «Зенита» определится 11 июня в суперфинале Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром».
В нынешнем сезоне «Зенит» оформил досрочное чемпионство, обыграв в 26-ом туре «Спартак» со счетом 3:2. Это чемпионство стало пятым подряд и десятым в истории клуба. По итогу сезона «Зенит» нанес на эмблему вторую звезду.