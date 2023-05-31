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Макаров считает, что футболистам "Динамо" в новом сезоне предстоит сыгрываться с нуля

Футболистам московского "Динамо" в новом сезоне предстоит начать сыгрываться с нуля. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" в среду высказал полузащитник столичной команды Денис Макаров.

Полузащитник Макаров: футболистам "Динамо" в новом сезоне предстоит сыгрываться с нуля
© РИА Новости

"Конечно, когда происходит какая-то смена, всегда воодушевление. Но тут тяжело что-то исправить за несколько туров до конца. Наверное, придется уже думать в новом сезоне, начинать с нуля и снова сыгрываться", - сказал Макаров.

После домашнего поражения от "Ахмата" (0:3) в матче 27-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо" расторгло контракт с тренером Славишей Йокановичем. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Павел Алпатов. Под его руководством бело-голубые обыграли "Торпедо" (3:0) и проиграли "Локомотиву" (2:4).

За тур до окончания чемпионата "Динамо" занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. В заключительном туре столичная команда 3 июня на выезде сыграет с "Оренбургом".

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