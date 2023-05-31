«Барселона» и «Интер Майами» объединят усилия, чтобы не дать Месси перейти в «Аль-Хиляль» — СМИ
Футбольные клубы «Барселона» и «Интер Майами» объединят усилия, чтобы помешать потенциальному переходу нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в саудовский клуб «Аль Хиляль», сообщает ESPN со ссылкой на L’Equipe.
Партнерство между двумя клубами предполагает, что американская команда подпишет аргентинского форварда летом, после чего немедленно отдаст его в аренду «Барселоне». В Испании футболист проведет один сезон, после чего уедет играть в Северную Америку.
Сделка будет иметь двойное преимущество: она позволит «Барселоне» обойти строгие финансовые ограничения, с которыми клуб сталкивается в Ла Лиге, а также предоставит «Интер Майами» время для подготовки команды к появлению в составе семикратного обладателя «Золотого мяча».
«Барселона» попросила форварда «ПСЖ» на неделю отложить принятие решения, в каком клубе он продолжит карьеру, сообщает Sport.es.
Во вторник, 6 июня, испанская Ла Лига должна утвердить финансовый план каталонского клуба на следующий сезон, после чего «Барселона» сможет понять, каких футболистов будет иметь возможность подписывать.
Ранее сообщалось, что «Аль Хиляль» готов предложить нападающему крупнейший контракт в истории спорта, заплатив 1,2 миллиарда евро за два года.