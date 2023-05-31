«Барселона» и «Интер Майами» объединят усилия, чтобы не дать Месси перейти в «Аль-Хиляль»

Футбольные клубы «Барселона» и «Интер Майами» объединят усилия, чтобы помешать потенциальному переходу нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в саудовский клуб «Аль Хиляль», сообщает ESPN со ссылкой на L’Equipe.

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Партнерство между двумя клубами предполагает, что американская команда подпишет аргентинского форварда летом, после чего немедленно отдаст его в аренду «Барселоне». В Испании футболист проведет один сезон, после чего уедет играть в Северную Америку.

Сделка будет иметь двойное преимущество: она позволит «Барселоне» обойти строгие финансовые ограничения, с которыми клуб сталкивается в Ла Лиге, а также предоставит «Интер Майами» время для подготовки команды к появлению в составе семикратного обладателя «Золотого мяча».

«Барселона» попросила форварда «ПСЖ» на неделю отложить принятие решения, в каком клубе он продолжит карьеру, сообщает Sport.es.

Во вторник, 6 июня, испанская Ла Лига должна утвердить финансовый план каталонского клуба на следующий сезон, после чего «Барселона» сможет понять, каких футболистов будет иметь возможность подписывать.