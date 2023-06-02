Жирков и Домингес подтвердили участие в ретро-матче между сборной России и "Зенитом"

31 мая в службе коммуникаций РФС сообщили ТАСС, что организация прорабатывает вопрос организации ретро-матча, посвященного победам "Зенита" в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА, а также выступлению сборной России на чемпионате Европы 2008 года, на котором она завоевала бронзовые медали.

В 2008 году "Зенит" стал обладателем Кубка УЕФА, победив в финальном матче шотландский клуб "Рейнджерс" со счетом 2:0. В игре за Суперкубок УЕФА петербургская команда оказалась сильнее английского "Манчестер Юнайтед" (2:1), который в том году выиграл Лигу чемпионов. Сборная России на чемпионате Европы дошла до полуфинала, где уступила будущему победителю команде Испании (0:3), на групповом этапе российские футболисты проиграли испанцам (1:4), обыграли греков (1:0) и шведов (2:0), а в четвертьфинале в дополнительное время победили сборную Нидерландов (3:1).