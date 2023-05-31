Харри Кейн не хочет покидать АПЛ в случае ухода из «Тоттенхэма»

Харри Кейн хочет остаться в АПЛ в случае ухода из «Тоттенхэма».

© Sports.ru

Как пишет журналист CBS Sports Golazo Бен Джейкобс, с точки зрения «Тоттенхэма» значительных изменений вокруг форварда не произошло. В прошлом году клуб был оптимистично настроен по поводу подписания нового контракта с Кейном. Теперь этот оптимизм в прошлом, но Дэниэл Леви намерен проявить упорство на фоне интереса к Харри со стороны других клубов. Президент «шпор» готов к тому, что Кейн бесплатно покинет клуб летом 2024 года.

«Манчестер Юнайтед» хотел попытаться подписать форварда, если бы почувствовал, что трансфер возможен. Леви потребовал бы более 100 млн фунтов за форварда, но даже в случае такого предложения попытался бы сохранить Кейна в команде.

Таким образом, Харри придется форсировать трансфер, если он хочет сменить клуб этим летом.

«Тоттенхэм» сохраняет спокойствие относительно будущего Кейна. С ним хотели подписать новый контракт, но все стороны понимают, что этому мешают нынешняя неопределенность в клубе и непопадание в Лигу чемпионов.

Как ожидается, Кейн не уйдет из АПЛ в случае трансфера. Он хочет побить рекорд Алана Ширера по голам в английском чемпионате. Сейчас на счету Кейна 213 мячей в чемпионате. У Ширера их 260.