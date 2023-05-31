$80.99+0.3186.50-0.01

Кейн не хочет покидать АПЛ в случае ухода из «Тоттенхэма». Он намерен побить рекорд Ширера

Харри Кейн хочет остаться в АПЛ в случае ухода из «Тоттенхэма».

Харри Кейн не хочет покидать АПЛ в случае ухода из «Тоттенхэма»
© Sports.ru

Как пишет журналист CBS Sports Golazo Бен Джейкобс, с точки зрения «Тоттенхэма» значительных изменений вокруг форварда не произошло. В прошлом году клуб был оптимистично настроен по поводу подписания нового контракта с Кейном. Теперь этот оптимизм в прошлом, но Дэниэл Леви намерен проявить упорство на фоне интереса к Харри со стороны других клубов. Президент «шпор» готов к тому, что Кейн бесплатно покинет клуб летом 2024 года.

«Манчестер Юнайтед» хотел попытаться подписать форварда, если бы почувствовал, что трансфер возможен. Леви потребовал бы более 100 млн фунтов за форварда, но даже в случае такого предложения попытался бы сохранить Кейна в команде.

Таким образом, Харри придется форсировать трансфер, если он хочет сменить клуб этим летом.

«Тоттенхэм» сохраняет спокойствие относительно будущего Кейна. С ним хотели подписать новый контракт, но все стороны понимают, что этому мешают нынешняя неопределенность в клубе и непопадание в Лигу чемпионов.

Как ожидается, Кейн не уйдет из АПЛ в случае трансфера. Он хочет побить рекорд Алана Ширера по голам в английском чемпионате. Сейчас на счету Кейна 213 мячей в чемпионате. У Ширера их 260.

Ранее сообщалось, что в случае ухода Карима Бензема в переходе Кейна будет заинтересован «Реал».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий