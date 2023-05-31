Аргентинский игрок «Оренбурга» рассказал, чем его удивили российские футболисты

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера признался Metaratings.ru, что его удивляет высокий рост российских футболистов.

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Аргентинец перешел в «Оренбург» из «Лануса» в 2022 году.

— Какие главные стереотипы о России есть в Латинской Америке?

— Война, холод и проблемы с социализацией. Да, русские более серьезные ребята, но когда они расслабляются, то они по своему веселые.

— Мне кажется, в «Оренбурге» очень классная атмосфера внутри коллектива, в том числе за счет нее вы добились неплохих результатов в сезоне. Чья заслуга в такой атмосфере в команде?

— Да, это действительно так. С каждым днем атмосфера в клубе становится только позитивнее за счет как латиноамериканцев, так и русских ребят. Наверное, мы больше отвечаем за атмосферу, потому что находимся всегда вместе. Русские ребята тоже подстраиваются, но аргентинцы задают тон.

— А из русских кто самый безбашенный?

— Все очень спокойные. Безбашенных в команде нет. Но мне стоит подумать над этим (смеется). Русские ребята немного медленнее, а мы гиперактивные постоянно.

— Кажется, это настроение исходит в том числе от главного тренера.

— Да, Марцел нам в этом смысле не препятствует. Нет какого то, скажем так, студенческого контроля. Мы можем позволить себе музыку, по утрам у всех хорошее настроение, которым все делятся. И это касается всех футболистов команды. У русских, правда, своя манера даже в этом вопросе, но в итоге всем комфортно.

Вообще российские футболисты меня удивили! Они все выше 1,90 м (рост Веры составляет 1,64 м, — прим.). Я в шоке! Это нормально, что они выше 1,90? Я не могу купить себе нормальную одежду здесь, — сказал Вера.

В этом сезоне 26 летний игрок провел 29 матчей, забил 1 мяч и сделал 6 результативных передач.