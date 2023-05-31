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Аргентинский игрок «Оренбурга» Вера рассказал, чем его удивили российские футболисты

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера признался Metaratings.ru, что его удивляет высокий рост российских футболистов.

Аргентинский игрок «Оренбурга» рассказал, чем его удивили российские футболисты
© ФК "Оренбург"

Аргентинец перешел в «Оренбург» из «Лануса» в 2022 году.

— Какие главные стереотипы о России есть в Латинской Америке?

— Война, холод и проблемы с социализацией. Да, русские более серьезные ребята, но когда они расслабляются, то они по своему веселые.

— Мне кажется, в «Оренбурге» очень классная атмосфера внутри коллектива, в том числе за счет нее вы добились неплохих результатов в сезоне. Чья заслуга в такой атмосфере в команде?

— Да, это действительно так. С каждым днем атмосфера в клубе становится только позитивнее за счет как латиноамериканцев, так и русских ребят. Наверное, мы больше отвечаем за атмосферу, потому что находимся всегда вместе. Русские ребята тоже подстраиваются, но аргентинцы задают тон.

— А из русских кто самый безбашенный?

— Все очень спокойные. Безбашенных в команде нет. Но мне стоит подумать над этим (смеется). Русские ребята немного медленнее, а мы гиперактивные постоянно.

— Кажется, это настроение исходит в том числе от главного тренера.

— Да, Марцел нам в этом смысле не препятствует. Нет какого то, скажем так, студенческого контроля. Мы можем позволить себе музыку, по утрам у всех хорошее настроение, которым все делятся. И это касается всех футболистов команды. У русских, правда, своя манера даже в этом вопросе, но в итоге всем комфортно.

Вообще российские футболисты меня удивили! Они все выше 1,90 м (рост Веры составляет 1,64 м, — прим.). Я в шоке! Это нормально, что они выше 1,90? Я не могу купить себе нормальную одежду здесь, — сказал Вера.

В этом сезоне 26 летний игрок провел 29 матчей, забил 1 мяч и сделал 6 результативных передач.

«Оренбург» набрал 43 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице МИР РПЛ. В заключительном туре уральцы 3 июня дома сыграют с «Динамо».

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